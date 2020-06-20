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"Тайны кино": Евгений Крылатов

"Тайны кино": Евгений Крылатов

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Песня "Крылатые качели" давно стала музыкальной классикой, как и многие другие произведения Евгения Крылатова, написанные для экрана. С кинематографом у этого композитора сложился настоящий творческий роман, довольно продолжительный и счастливый.

С первых фильмов Евгений Павлович приобрел славу именно композитора-песенника. Да и могло ли быть иначе, если "Крылатые качели", "Прекрасное далеко" и "Три белых коня" пела вся страна? Недаром музыку этого мастера иногда называют саундтреком советской эпохи.

Почему Евгения Крылатова не хотели принимать в консерваторию? Какую роль в его жизни сыграл Александр Зацепин? Как артист Андрей Миронов изменил "Песню о шпаге"? И почему музыка для кино заняла главное место в творчестве композитора?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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