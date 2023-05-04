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Культура

"Тайны кино": "Мой ласковый и нежный зверь", "Кин-дза-дза!", "Формула любви"

"Тайны кино": "Мой ласковый и нежный зверь", "Кин-дза-дза!", "Формула любви"

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У каждого человека есть любимая музыка из советского кино, но некоторые мелодии стали буквально неотделимы от картин, в которых прозвучали. И если рядовой зритель может недооценивать важность музыки для кинофильма, то по-настоящему хороший режиссер знает, что поиску нужных мелодий нужно уделить массу времени.

Почему вальс из ленты "Мой ласковый и нежный зверь" менялся прямо по ходу работы? Что заставило композитора Гию Канчели уйти с записи музыки к картине "Кин-дза-дза"? О чем пели персонажи Александра Абдулова и Семена Фарады в самой известной песне из фильма "Формула любви"? И как музыка из любимых картин стала их визитной карточкой?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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