"Тайны кино": "Мой ласковый и нежный зверь", "Кин-дза-дза!", "Формула любви"

У каждого человека есть любимая музыка из советского кино, но некоторые мелодии стали буквально неотделимы от картин, в которых прозвучали. И если рядовой зритель может недооценивать важность музыки для кинофильма, то по-настоящему хороший режиссер знает, что поиску нужных мелодий нужно уделить массу времени.

Почему вальс из ленты "Мой ласковый и нежный зверь" менялся прямо по ходу работы? Что заставило композитора Гию Канчели уйти с записи музыки к картине "Кин-дза-дза"? О чем пели персонажи Александра Абдулова и Семена Фарады в самой известной песне из фильма "Формула любви"? И как музыка из любимых картин стала их визитной карточкой?

Об этом – в программе "Тайны кино".