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"Тайны кино": "Юнона и Авось"

"Тайны кино": "Юнона и Авось"

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Когда-то спектакль "Юнона и Авось" взорвал театральную Москву. Уже после первого представления он превратился в легенду, прикоснуться к которой желали все без исключения.

У дверей театра плакали несчастные, не сумевшие достать билеты на постановку, плакали счастливцы, увидевшие это театральное чудо собственными глазами. А между тем мало кому известно, как рождалось это гениальное произведение.

С чего все началось и чем могло закончиться? Кто мог исполнить роль графа Резанова? Какие фантастические события произошли во время выпуска спектакля? Как Марк Захаров поздравил исполнителей главных ролей с премьерой? Благодаря кому о "Юноне и Авось" узнал весь мир?

Об этом – в программе "Тайны кино".

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