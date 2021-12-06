"Тайны кино": Владимир Заманский

Почти четверть века назад Владимир Заманский перестал сниматься в кино. Но и на сегодняшний день многие режиссеры называют его в числе своих любимых артистов. В биографии артиста были годы работы в лучших московских театрах. Но запомнился он, как актер кино. Именно пленка ярче всего проявила этот большой талант.

Из-за чего фильм "Проверка на дороге" положили на полку? Почему внешность Владимира Заманского называли идеальной для кино? Какие роли актер считал своими победами? Нравилось ли Владимиру Заманскому сниматься у начинающих кинорежиссеров? И что стало причиной его ухода из профессии? Об этом – в программе "Тайны кино".