"Тайны кино": "Девушка без адреса", "Старики-разбойники", "Дорогая Елена Сергеевна"

Фильмы Эльдара Рязанова многие знают наизусть. Без его "Карнавальной ночи" и "Иронии судьбы" не обходится Новый год. Без "Служебного романа" скучна работа. А без "Вокзала для двоих" и вокзал не вокзал.

Перечислять и цитировать уникальные картины Рязанова можно бесконечно. Но есть в его творчестве и такие, о которых мы знаем мало. Почему Эльдар Александрович предпочитал не вспоминать о своем фильме "Девушка без адреса"?

За что Юрий Никулин не любил своего Мячикова в "Стариках-разбойниках" и считал своей худшей ролью в кино? И как случилось, что во время съемок картины "Дорогая Елена Сергеевна" режиссер возненавидел не только молодых героев фильма, но и юных актеров, воплотивших их на экране? Об этом – в программе "Тайны кино".