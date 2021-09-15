"Тайны кино": "Двадцать дней без войны"

"Двадцать дней без войны" Алексея Германа многие считают лучшей картиной о войне. С этим можно не согласиться, но с тем, что это один из самых пронзительных и правдивых военных фильмов, пожалуй, согласны все.

Режиссер фильма Алексей Герман во всем стремился показать правду и все делал только так, как считал нужным. В кино для него не было мелочей. Его единственная самостоятельная картина "Операция "С Новым годом!" впоследствии переименованная в "Проверку на дорогах", к тому времени лежала на полке из-за принципиальности молодого режиссера, который не шел на уступки во время приемки фильма. И теперь новую постановку ему никто не спешил давать.

Если бы не вмешательство Константина Симонова, картины "Двадцать дней без войны" могло бы никогда и не быть. И все же именно Герман сделал ее неповторимой и вечной, хоть работа над ней и стала невероятным испытанием для всех, особенно для актеров. Испытанием по воле самого режиссера, которого ненавидели так же сильно, как и любили.

За что Алексею Герману грозило отлучение от кино? Как Константин Симонов помог Алексею Герману получить новую постановку? Почему Юрий Никулин отказывался от роли в картине "Двадцать дней без войны"? Кого Алексей Герман видел в роли, которую в итоге сыграла Людмила Гурченко? Как Константин Симонов второй раз помог режиссеру Алексею Герману? И за что ненавидели и любили режиссера Алексея Германа? Об этом – в программе "Тайны кино".