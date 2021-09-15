"Тайны кино": "Двадцать дней без войны"

"Двадцать дней без войны" Алексея Германа многие считают лучшей картиной о войне. С этим можно не согласиться, но с тем, что это один из самых пронзительных и правдивых военных фильмов, пожалуй, согласны все.
Режиссер фильма Алексей Герман во всем стремился показать правду и все делал только так, как считал нужным. В кино для него не было мелочей. Его единственная самостоятельная картина "Операция "С Новым годом!" впоследствии переименованная в "Проверку на дорогах", к тому времени лежала на полке из-за принципиальности молодого режиссера, который не шел на уступки во время приемки фильма. И теперь новую постановку ему никто не спешил давать.
Если бы не вмешательство Константина Симонова, картины "Двадцать дней без войны" могло бы никогда и не быть. И все же именно Герман сделал ее неповторимой и вечной, хоть работа над ней и стала невероятным испытанием для всех, особенно для актеров. Испытанием по воле самого режиссера, которого ненавидели так же сильно, как и любили.
За что Алексею Герману грозило отлучение от кино? Как Константин Симонов помог Алексею Герману получить новую постановку? Почему Юрий Никулин отказывался от роли в картине "Двадцать дней без войны"? Кого Алексей Герман видел в роли, которую в итоге сыграла Людмила Гурченко? Как Константин Симонов второй раз помог режиссеру Алексею Герману? И за что ненавидели и любили режиссера Алексея Германа? Об этом – в программе "Тайны кино".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: