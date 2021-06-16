"Тайны кино": "Война и мир", "Бег", "Всадник без головы"

18 июня 1965 года в Кремлевском дворце съездов состоялась премьера первых двух серий киноэпопеи "Война и мир". На следующий день вся советская пресса писала о фильме и, конечно, его главном открытии – Людмиле Савельевой.

По окончании работы в ленте Сергея Бондарчука актрису засыпали новыми предложениями, но она не торопилась их принимать, а потому картин в фильмографии Людмилы Михайловны не так много.

Кто помог робкой балерине получить первую роль в кино? Какое важное решение пришлось принять дебютантке во время съемок "Войны и мира"? За что на юное дарование обиделся известный итальянский режиссер?

Как работу Савельевой в картине "Бег" оценила вдова Михаила Булгакова? И почему знаменитая актриса так мало снималась в кино? Об этом – в программе "Тайны кино".