"Тайны кино": "Успех"

Театр – одно из самых магических и загадочных мест в мире. Кто из нас не мечтал хотя бы раз в жизни оказаться за кулисами и увидеть, как создается та самая магия спектакля, за которым мы, затаив дыхание, следим из зрительного зала.

В 1984 году режиссер Константин Худяков сделал невозможное для многих возможным. В своей картине "Успех" он показал театр изнутри. А Леонид Филатов настолько вжился в свою роль, что спустя некоторое время оказался на месте режиссера не только на экране, но и в жизни.

Как картина "Успех" мистическим образом связала судьбы актеров и режиссеров? Почему в фильмах Константина Худякова нет проходных ролей? Что может убить артиста? И чего Леонид Филатов так и не смог простить себе до конца жизни? Об этом – в программе "Тайны кино".