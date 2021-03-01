"Тайны кино": "Курьер"

Провалив экзамены в институт, Иван подрабатывает курьером, дружит с профессорской дочкой, доводит ее отца и отказывается жить по старым правилам. Он дерзкий, непосредственный и мечтательный. И это – герой нового поколения.

Таким его увидел Карен Шахназаров, выпустивший в 1986 году фильм "Курьер", который стал культовым для молодежи своего времени. Можно с уверенностью сказать, что львиная доля успеха картины принадлежит исполнителю главной роли – Федору Дунаевскому, обычному московскому подростку, не имевшему никакого отношения к кино. И сыграй Ивана кто-нибудь другой, "Курьер" мог бы остаться незамеченным!

Как на выход фильма повлиял приход к власти Михаила Горбачева? Что чуть не заставило режиссера отказаться от съемок? Зачем Карен Шахназаров обращался в милицию? И благодаря кому Федор Дунаевский получил главную роль в своей жизни? Об этом – в программе "Тайны кино".