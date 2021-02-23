Кинокритик Егор Москвитин выбрал лучшие фильмы для "мужского" и "женского" праздников

В преддверии Дня защитника Отечества кинокритик The City Егор Москвитин составил список пяти лучших фильмов для 23 Февраля. А для равновесия – добавил еще пять отличных фильмов, которые порадуют женщин на 8 Марта не хуже тюльпанов и конфет. При этом и те, и другие можно с удовольствием смотреть в паре или всей семьей.



23 Февраля:



"Рыцари справедливости"



Фото: кадр из фильма "Рыцари справедливости"; режиссер - Андерс Томас Йенсен; производство - Film i Vаst, Zentropa Entertainments, Zentropa International Sweden

Еще один приз датский в нашей подборке – черная комедия от Андерса Томаса Йенсена (товарища Ларса фон Триера и Томаса Винтерберга по "Догме-95") о том, что жизнь – это хаос. Угрюмый военный теряет в железнодорожной катастрофе супругу. Выживший в той же аварии программист, чтобы побороть чувство вины (он уступил женщине место), внушает себе мысль, что случившееся – на самом деле убийство одного криминального авторитета. К вояке и гику присоединяются еще два чудика средних лет – и мушкетеры развязывают в городе настоящую войну против бандитов. Фильм в меру смешной и не в меру грустный. В главной роли – трезвый Мадс Миккельсен.

"Еще по одной"



Фото: кадр из фильма "Еще по одной"; режиссер - Томас Винтерберг; производство - Det Danske Filminstitut, Eurimages, Film i Vаst, Nederlands Filmfonds

Главный кандидат на зарубежный "Оскар" в этом году и самый кассовый артхаусный фильм прошлого года в России – экзистенциальная драма о четырех датчанах, которые попробовали научный подход к алкоголизму. Цель друзей – преодолеть кризис среднего возраста и переизобрести себя. А поскольку герои – учителя, то эксперимент над собой они ставят очень ответственно. Но он все равно пойдет не по плану. В главной роли – пьяный Мадс Миккельсен.

"Тед Лассо"



Фото: кадр из фильма "Тед Лассо"; режиссер – Том Маршалл, Деклан Лауни, Эллиот Хегарти; производство – Doozer, Ruby's Tuna, Universal TV, Warner Bros. Television

Комедия о неунывающем футбольном тренере из Америки, которому поручили поднять с колен (а на самом деле – окончательно угробить, но он этого не знает) футбольный клуб из Англии. Самый добрый и вдохновляющий сериал прошлого года. И при этом невероятно полезный для всех, кому интересно, как чужак может добиться признания и результатов во враждебном коллективе.

"Суд над чикагской семеркой"



Фото: кадр из фильма "Суд над чикагской семеркой"; режиссер - Аарон Соркин; производство - Amblin Partners, Aperture Media Partners, CAA Media Finance, Cross Creek Pictures

Судебная драма от Аарона Соркина – сценариста "Социальной сети" и многих других разговорных драм о людях, одержимых идеями и идеалами. В этот раз речь идет о политических активистах, благодаря жертве которых в 1968 году Америка стала другой.

"Манк"



Фото: кадр из фильма "Манк"; режиссер - Дэвид Финчер; производство - Alterian Inc., Artemple - Hollywood, Industrial Light & Magic (ILM), Ollin Studio

Драма о голливудском сценаристе, который написал великого "Гражданина Кейна", но вынужден был убрать свое имя из титров. Трагическая история, похожая разом и на "Блудливую Калифорнию", и на "Дон Кихота". Сценарий написал отец Дэвида Финчера, а сын, став режиссером, исполнил мечту отца. Посмертно.

"Джентльмены"



Фото: кадр из фильма "Джентльмены"; режиссер - Гай Ричи; производство - Miramax Films, STX Films, Toff Guy Films

Криминальная драма режиссера Гая Ричи, в которой он возвращается к началу своей карьеры. Двадцать лет назад его прославили "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш" – истории лихие, анекдотические, мелодичные и не похожие ни на одно кино про бандитов. Но с тех пор у Ричи появилось пятеро детей и столько же подбородков. Интрига "Джентльменов" – в том, можно ли войти в одну и ту же реку дважды.

"Миллиарды"



Фото: кадр из фильма "Миллиарды"; режиссер - Колин Бакси, Джон Дал, Нил Бёргер; производство - Best Available!, Showtime Entertainment

История про семейную пару из низов, которая пробивает себе путь в мире больших денег. "Уолл-стрит" для двоих. И написанный в духе романов Тома Вулфа триллер о противостоянии сверхамбициозных мужчин – олигарха, вообразившего себя Робином Гудом, и генерального прокурора, который вылитый шериф Ноттингемский.

8 Марта:



"Воздушный бой"



Фото: кадр из фильма "Воздушный бой"; режиссер - Розанна Лян; производство - Film FX, Park Road Post Production, Weta Digital

Находчивый псевдоужастик о боевой летчице времен Второй мировой, которая оказалась на борту одного самолета не только с кучей мужчин (разумеется, сексистов), но и с самыми настоящими – как в сказках Роальда Даля и фильме Джо Данте. Получается что-то вроде "Чужого", только, скорее, забавно, чем страшно. И очень злободневно. Венец сладостного абсурда – сцена, в которой актриса Хлоя Грейс Морец бьет несчастного гремлина кулаками, а тот выглядит точь-в-точь как черт из "Вечеров на хуторе близ Диканьки".



Аферистка



Фото: кадр из фильма "Аферистка"; режиссер - Дж. Блэйксон; производство - Black Bear Pictures, Crimple Beck

Криминальная трагикомедия с Розамундой Пайк в дьявольском образе волчицы с Уолл-Стрит (сама героиня, впрочем, под впечатлением от "Игры престолов" именует себя львицей). Только грабят в этом фильме не жадных вкладчиков, а доверчивых стариков. Схема американской аферистки похожа на выпуски российских криминальных новостей: пенсионеров отправляют в хосписы, а их недвижимость переписывают на героиню. Розамунду Пайк (уже игравшую обаятельную психопатку в "Исчезнувшей" – так что с возвращением) за эту роль номинировали на "Золотой глобус". Вот бы победила.

"Корона"



Фото: кадр из фильма "Корона"; режиссер - Бенжамин Карон, Филип Мартин, Джесика Хоббс; производство - Left Bank Pictures, Sony Pictures Television Production UK

Некогда самый дорогой сериал в истории Netflix, декада за декадой описывающий жизнь королевы Елизаветы. Отдельные эпизоды - вроде того, в котором катастрофа в шахте оставляет родителей целого городка без детей - смотрятся как настоящее большое кино. А здешнее превращение робкой девушки в политическое животное - психологическая драма куда мощнее, чем “Карточный домик”.

"Эмили в Париже"



Фото: кадр из фильма "Эмили в Париже"; режиссер - Эндрю Флеминг, Зои Р. Кассаветис, Питер Лоэр; производство - Jax Media, MTV Studios, The Tannenbaum Company, Universal TV, Zihuatanejo Production

Веселый и милый, но в то же время и страстный сериал о столкновении двух культур: девушку из Чикаго отправляют работать в Париж. И та этика романтических и деловых отношений, к которой она привыкла, для французов оказывается совершенно чуждой. Тут-то героиня и уходит в отрыв! Кстати, это похоже на "Дьявол носит Prada".

"Необыкновенный плейлист Зои"



Фото: кадр из фильма "Необыкновенный плейлист Зои"; режиссер - Адам Дэвидсон, Аня Адамс, Джон Терлески; производство - Lions Gate Television, PolyGram Entertainment, The Tannenbaum Company, Universal TV, Zihuatanejo Production

Девушка Зои после странного происшествия начинает читать мысли окружающих - но звучат они как строки из песен. Трогательная и смешная история о том, что любимые кино, музыка и книги определяют то, как мы живем и размышляем. И не только об этом.

"Маленькие женщины"



Фото: кадр из фильма "Маленькие женщины"; режиссер - Грета Гервиг; производство - Columbia Pictures, Regency Enterprises, Pascal Pictures, Sony Pictures Entertainment (SPE)

Современная версия классического американского романа о девочках, которые ждут возвращения отца с полей Гражданской войны. А пока они его ждут, наступает время выходить замуж и постигать законы взрослой жизни. Красивейшая костюмная драма с немыслимым актерским ансамблем и хитроумными нововведениями в знакомый сюжет.