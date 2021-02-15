Церемонию вручения кинопремии "Ника" могут провести 25 апреля

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Церемония вручения российской кинопремии "Ника" может состояться 25 апреля, организаторы рассчитывают провести награждение лауреатов 2019 и 2020 годов, рассказала главный редактор премии Ирина Ильичева.
"Официально мы еще ничего не объявляли, потому что церемония у нас уже отменялась трижды. Планируем провести 25 апреля... Конечно, дата предварительная, потому что все-таки впереди еще два месяца, но мы очень надеемся, у нас все идет по плану", – цитирует Ильичеву РИА Новости.
Она уточнила, что формат церемонии пока не определен и в настоящее время дорабатывается.
"Форму мы еще придумываем, но так как премия за 2019 год у нас была отменена, то, естественно, мы будем чествовать и победителей прошлого года, мы же не можем оставить их без внимания. Я думаю, что мы найдем какую-то такую форму, чтобы не растягивать это на 12 часов, а провести более-менее компактно", – заявила Ильичева.
О переносе из-за коронавируса церемонии вручения премии "Ника" на весну стало известно в сентябре. Тогда Ильичева рассказала о планах провести ее в апреле 2021 года, объединив награждение победителей 2019 и 2020 годов.
Премию "Ника" учредили в 1987 году как профессиональный кинематографический приз, присуждаемый за достижения, в том числе научные, в области кинематографии и за профессиональный вклад в развитие отечественного кино.
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