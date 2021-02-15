"Тайны кино": "Городской романс", "Романс о влюбленных", "Жестокий романс"

18 ноября 1974 года на экраны СССР вышел "Романс о влюбленных сердцах". При этом в фильме со словом "романс" в названии не было никакой классики, зато были джинсы, гитара и рок-н-ролл.
За несколько лет до выхода этой картины Андрея Кончаловского советские зрители наслаждались совсем другим – нежным и трогательным "Городским романсом" Петра Тодоровского. Режиссер планировал завершить свой романс, как и положено по жанру, печальной концовкой, но по настоянию редакторов оставил героям надежду.
А вот Эльдар Рязанов жанру изменять не стал и снял свой самый трагический фильм – "Жестокий романс".
Кто пробовался на Ларису Огудалову в картину "Жестокий романс"? Зачем Петр Тодоровский дважды менял ведущих актеров? Почему за сценарий "Романса о влюбленных" не брался ни один режиссер? И как простые любовные истории превращались в советские киноромансы? Об этом – в программе "Тайны кино".
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