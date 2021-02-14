В Москве начался очередной массовый выход снегоуборочной техники

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В столице коммунальная техника приступила к очередному сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей их противогололедной обработкой. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

"В ночное время цикл будут проводить повторно. Водителей просим относиться к работе городских служб с пониманием. Не создавайте помехи при прохождении колонн уборочной техники", – говорится в сообщении.

Ранее столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт в понедельник.

Виновником погодного апокалипсиса в столичном регионе стал балканский циклон "Волькер", который принес снегопады с порывами ветра до 20 метров в секунду. Высота снежного покрова в столице местами достигла 73 сантиметров. Самый высокий снежный покров был зафиксирован в Измайлове.