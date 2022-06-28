"Москва и мир": строительство участка ЮВХ и остановка добычи нефти в Эквадоре

Строительство участка Юго-Восточной хорды от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления железной дороги завершено почти наполовину. Работы идут по графику, и значит, что объект будет сдан в эксплуатацию уже в следующем году. Это сообщил Сергей Собянин во время своего визита на стройплощадку. ЮВХ является частью МСД. Хорда обеспечит транзитное движение мимо центра. Кроме того, участок связывает районы Сабурово, Царицыно, Бирюлево. Собянин заявил, что строительство участка планируют завершить в следующем году вместе с остальными участками. На дорожном полотне будет до шести полос. Трасса начнется у Котляковского проезда, пересечет Кантемировскую улицу, пройдет вдоль улицы Бехтерева и соединится с основным ходом хорды. Это произойдет в районе соприкосновения путей второго диаметра и Павелецкого направления МЖД. Кроме того, на участке возведут четыре путепровода общей протяженностью почти 700 метров и четыре подземных перехода.

Шесть населенных пунктов в Приморье частично остались без электричества из-за мощного циклона. За день в регионе выпало более 65% от месячной нормы осадков. Больше всего от ливней пострадали Владивосток и Находка. На дороги сходили оползни, сейчас проезжую часть расчищают. Из-за этого пришлось отменить несколько маршрутов общественного транспорта. По прогнозам, дождь и порывистый ветер не прекратятся еще два дня. Синоптики уверяют, что на большинстве рек Приморского края наблюдается подъем уровня воды, возможен их выход из берегов. А в Чувашии мощный ураган повредил более 60 домов. Все это сопровождалось разрядами молний, из-за чего возникли пожары. После этого в нескольких селах выпал град. Кадрами поделились очевидцы.

Эквадор может остановить добычу нефти уже завтра. Сейчас она сокращена как минимум наполовину. На такие меры власти пойдут, если в стране не стихнут массовые протесты, которые продолжаются уже две недели. В результате погибли по меньшей мере два человека и десятки получили травмы. Основными требованиями митингующих являются снижение цен на бензин и усиление борьбы с преступностью. Демонстрации часто перерастают в беспорядки. Толпы людей перекрывают крупные автомагистрали. Президент Эквадора Гильермо Лассо обвинил оппозицию в намерении свергнуть его и ввел режим Чрезвычайного положения в шести провинциях. Запасы топлива фактически закончились и на Шри-Ланке. Сейчас бензином там заправляют только спецтранспорт. Экономика страны переживает один из самых сильных кризисов в своей истории. Все дело в огромных внешних долгах. Из-за массовых протестов ранее кабинет министров в полном составе ушел в отставку. Об этих и других событиях – в программе телеканала Москва 24.

