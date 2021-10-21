"Москва и мир": погода в столице и новая социальная сеть в США

Около 10 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за прошлую ночь. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, столичный регион остается под властью антициклона, который продолжит приносить сырой и теплый воздух.

В ночь на пятницу температура в городе составит плюс 9–11 градусов, это будет абсолютный температурный рекорд для 22 октября.

Несмотря на потепление, в столице будут дожди и ветер. Его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Синоптики отмечают, что для столицы ветер сильнее 15 метров считается штормовым. В связи с этим Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.

В субботу и воскресенье столичном регионе начнется похолодание, на следующей неделе температура может опуститься ниже нуля.

В Москве досрочно ввели нерабочие дни. О них объявил Сергей Собянин. Так, с 28 октября по 7 ноября в столице закрываются магазины (все, кроме продуктовых и аптек) и торговые центры. Также не будет работать весь общепит: рестораны, кафе, бары, фудкорты. При этом выполнять заказы навынос можно. Столовые и рестораны в отелях смогут работать только для сотрудников и постояльцев.

Также закрываются салоны красоты, фитнес-центры, спортивные комплексы. Приостанавливается оказание госуслуг в центрах "Мои документы". Прекращают работу стоматологические кабинеты, за исключением экстренной помощи. Закрываются кинотеатры, концертные залы и цирки.

Однако театры и музеи можно посещать по QR-кодам. Но при условии 50-процентной заполняемости. Вузы и колледжи смогут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме. В детских садах и школах объявляются каникулы.

Подобные меры также объявлены в Подмосковье. Проставление уже подписал губернатор Андрей Воробьёв.

Дональд Трамп создает собственную социальную сеть. Называться она будет "Социальная правда". Экс-президент объявил, что принадлежать все будет его собственной медиагруппе. Благодаря своей соцсети Трамп сможет напрямую через интернет делиться своими мыслями.

Такую возможность у него отняли после выборов. Последние недели на посту президента аккаунты Трампа блокировали крупнейшие IT-гиганты: Twitter, Facebook, Instagram и YouTube. Это произошло после событий 6 января, когда сторонники республиканца, несогласные с победой Байдена на выборах, штурмовали здание Конгресса.

Расследование идет до сих пор. Сотни людей арестованы. Twitter тогда пошел дальше всех и навсегда лишил Трампа личной страницы. Остальные соцсети заблокировали его аккаунты до истечения срока полномочий. Как объяснили тогда IT-гиганты: решение принято, поскольку посты политика провоцируют насилие и беспорядки.

Трамп же считает, что крупнейшие технологические компании используют монопольную власть, чтобы заставить замолчать оппозиционные СМИ.