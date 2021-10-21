Вирусолог назвал условие спада волны заболеваемости COVID-19 в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России ситуация с коронавирусом может улучшиться к середине декабря текущего года, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков, комментируя введение нерабочих дней в столице и области с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщает News.ru.

Он подчеркнул, что в настоящее время на систему здравоохранения оказывается серьезная нагрузка.

"У нас мест в больницах уже нет, больным в тяжелом состоянии помогать почти негде. Еще раз напоминаю, к банальным рекомендациям Роспотребнадзора по снижению вирусной нагрузки – носить маски, по возможности не посещать массовые мероприятия – люди не прислушиваются, каждый живет своей жизнью. Кто еще не переболел – заразится, а для него нужны места в больнице", – отметил Тимаков.

Также он высказался о недовольстве некоторых граждан о введении в школах экспресс-тестирования на коронавирус.

"Опять буча, опять демонстрация – зачем берут у детей в школах мазки, что это такое? А то что это для их здоровья, чтобы не инфицироваться, никого не волнует. Ответственность взаимная, должно быть взаимопонимание со стороны людей и государства", – подчеркнул инфекционист.

Тимаков отметил, что ограничительные меры, которые вводят Москва и Подмосковье, необходимы. По его словам, просто нерабочие дни окажут слабый эффект на эпидемиологическую ситуацию, так как граждане, как только узнали о выходных, сразу начали покупать авиабилеты и бронировать отели для отдыха.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Кафе и рестораны будут работать только навынос.

