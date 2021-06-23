"Москва и мир": реконструкция поликлиник и вакцинация в США

18:10
В Москве завершили реконструкцию четырех поликлиник. Теперь они соответствуют новому городскому стандарту. Работы в 3-м Новомихалковском проезде удалось закончить за год. Здание поликлиники практически полностью перестроили, сделали новый фасад, заменили инженерные коммуникации, лифты, двери и окна. Обновили внутреннюю отделку и оснастили кабинеты новой техникой.
Итоги оценил Сергей Собянин. Мэр поздравил врачей с новосельем и поблагодарил за работу во время пандемии.
По его словам, активная вакцинация означает, что москвичи смогут в ближайшие месяцы получить надежную защиту от вируса. А это стабилизирует ситуацию с заболеваемостью, и тогда город вернется к нормальной жизни.
Список регионов, где ввели обязательную вакцинацию, пополнила Калининградская область. Речь идет об участии в прививочной кампании некоторых категорий граждан. В частности, на обязательной основе сделать прививку должны медики, работники торговли, транспорта, сфер обслуживания, общественного питания и образования. То есть все те, кто по роду профессиональной деятельности очень тесно контактирует с людьми.
Региональный Минздрав уточнил, что никто не будет заставлять работника делать прививку, если у него есть противопоказания. Первую дозу противоковидного препарата в рамках проекта необходимо получить до 20 июля.
Правила об обязательных прививках действуют сейчас в Москве, Кемеровской, Сахалинской, Ленинградской и Тульской областях, в Башкирии, Ненецком автономном округе и ряде других регионов.
В целом россияне относятся к этой практике положительно, показал опрос ВЦИОМ. Половина респондентов положительно оценила такое решение властей, недовольна введением обязательной вакцинации лишь треть опрошенных.
Соединенным Штатам не удастся вакцинировать к 4 июля 70 процентов взрослого населения страны. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что реализовать поставленную президентом задачу медики ко Дню независимости США не успеют. По словам Псаки, главные трудности возникли с вакцинированием молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет. В Белом Доме приняли решение усилить просветительскую работу среди этой группы населения.
При этом люди старше 30 лет процедуру иммунизации проходят активнее. И как раз в этой возрастной категории хотя бы одной дозой вакцины уже привито 70 процентов американцев. Полностью от COVID-19 в США вакцинировали чуть более 150 миллионов человек – то есть почти половину всех жителей.
Вакцинированных американцев ждут определенные льготы. Например, им разрешили отказаться от ношения масок, причем не только на улице, но и в помещении.
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