"Москва и мир": граффити в память о пропавших детях и возобновление авиасообщения

В районе Якиманка на стене дома появилось необычное граффити. Уличный художник Покрас Лампас посвятил его пропавшим детям. Уникальный арт-объект состоит из имен детей, которые не вернулись домой и были объявлены в розыск. Они написаны фирменной каллиграфией художника на стороне здания.

Открытие арт-объекта посвящено Международному дню пропавших детей. Впервые его отметили в США в 1983 году и тогда посвятили шестилетнему мальчику, пропавшему по пути из школы. Россия официально присоединилась к традиции отмечать День пропавших детей девять лет назад. Символом даты стал цветок незабудки.

Россия возобновляет авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Эпидемиологическая обстановка в этих странах улучшилась. Теперь российские авиакомпании могут выполнять по два рейса в неделю из Москвы в Рейкьявик и Валлетту, по три – в Канкун, Лиссабон и Джидду. В Саудовскую Аравию также можно улететь из Махачкалы и Грозного. Аналогичное количество рейсов в Россию смогут выполнять и зарубежные авиаперевозчики.

В настоящее время из России можно напрямую улететь в 26 стран. Среди них – Германия, Греция, Египет, Швейцария и Япония. При этом в ряде открытых государств туристов еще не принимают или для них действуют строгие ограничения.

Во вторник, 25 мая, также стало известно, что Грузия открывает сухопутные границы для иностранцев. Это произойдет 1 июня. Для въезда в страну нужно будет предъявить данные о вакцинации либо отрицательный результат теста на COVID-19, проведенного в течение последних 72 часов. Кроме того, местные власти рекомендуют туристам сделать страховку, покрывающую лечение от коронавируса.

Якутия стала первым российским регионом, где участие в прививочной кампании от коронавируса сделали обязательным. Работодателей, не обеспечивших вакциной своих сотрудников, ждет штраф более 200 тысяч рублей. Работников в свою очередь при необоснованном отказе от прививки не будут допускать к работе. Требование касается и государственных организаций, и частных предпринимателей.

В первую очередь пройти вакцинацию обязали работников сферы образования, которые занимаются организацией детского летнего отдыха и людей, задействованных в проведении массовых мероприятий. Власти республики ставят перед собой задачу к началу июля вакцинировать от коронавируса не менее 70 процентов взрослого населения региона.

Избежать обязательной процедуры можно по состоянию здоровья и при наличие веской причины. По данным Оперативного штаба, в Якутии с начала пандемии выявлено почти 38 тысяч случаев заражения COVID-19. Регион занимает 43-е место в России по уровню заболеваемости. Сейчас в республике прививают в среднем по 19 тысяч человек в сутки.