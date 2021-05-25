Искусственный интеллект применяют уже во всех отраслях Москвы – Собянин

15:00
Искусственный интеллект применяют уже во всех отраслях Москвы. Об этом заявил Сергей Собянин. Мэр столицы выступил на форуме умных городов.
В форуме принимают участие эксперты из 20 стран. Они обсуждают инфраструктуру и технологии умного города. В Москве одной из таких стала городская платформа mos.ru.
Вместо сотен отдельных сервисов – один, где можно получить уже 380 услуг. Все технологии, которые внедряли в последние годы в столице, в значительной степени помогли выстоять в период пандемии.
Также участники форума обсуждают интеллектуальные транспортные системы, 5G, внедрение искусственного интеллекта в управление городскими сервисами, защиту персональных данных и многое другое.
Форум проходит в онлайн-формате. Все сессии можно смотреть на YouTube-канале и на официальном сайте форума. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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