Мосгордума приняла закон об изменении бюджета столицы на 2021 год

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Депутаты Московской городской думы приняли закон об изменении бюджета города на 2021 год. Об этом пишет Агентство "Москва".

Сообщается, что закон был принят во время заседания парламента Москвы. Документ предусматривает увеличение доходной и расходной части бюджета столицы на 191,3 миллиарда рублей.

"Экономическая ситуация в Москве по итогам завершенного 2020 года сложилась лучше, чем это было предусмотрено в прогнозе социально-экономического развития города, на основании которого были сформированы показатели бюджета на 2021 год", – объяснила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Уточняется, что законопроект об изменении бюджета на 2021 год ранее был внесен в парламент мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Согласно обновленным поправкам, доходы бюджета города в нынешнем году составят 2 триллиона 834 миллиарда рублей. В частности, увеличились доходы по налогу на прибыль организаций – на 92,6 миллиарда рублей, по налогу на доходы физических лиц – на 67,5 миллиарда рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 9,8 миллиарда рублей, по безвозмездным поступлениям – на 21,3 миллиарда рублей.

Как объяснила Зяббарова, дополнительные доходы бюджета будут направлены на реализацию приоритетных программ развития социальной и транспортной инфраструктуры. Планируется профинансировать строительство амбулаторно-поликлинических учреждений, завершить реконструкцию футбольного стадиона "Москвич", а также направить средства на строительство Большой кольцевой и Рублево-Архангельской линий метрополитена.

В то же время расходы бюджета также увеличатся и установятся в размере 3 триллионов 344 миллиардов рублей. Таким образом, дефицит городского бюджета не изменится и составит 510 миллиардов рублей, заключила Зяббарова.

Ранее сообщалось, что в рамках корректировки бюджета Москвы на 2021 год дополнительное финансирование направят на строительство 17 амбулаторно-поликлинических учреждений. Большинство из них будут введены в строй до конца 2022 года, заявлял председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.