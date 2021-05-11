В Москве ускорят строительство социальных и транспортных объектов – Бочкарев

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства
Увеличение расходной части столичного бюджета позволит ускорить строительство социальных и транспортных объектов, в том числе поликлиник, дорог и линий метро. Такое мнение озвучил заместитель мэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
Заммэра напомнил о строительстве Большой кольцевой линии метро, которая позволит разгрузить уже существующие ветки.
"Инициированное мэром Москвы увеличение расходов бюджета на эти цели позволит нам заметно ускорить ввод БКЛ, строительство Рублево-Архангельской линии метро, а также реализацию системы хордовых магистралей и проекта МЦД", – отметил Бочкарев.
Он добавил, что с учетом опыта пандемии коронавируса возведение объектов здравоохранения нужно не просто продолжить, но и нарастить темпы.
Ранее Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета столицы. Согласно ему, более 191 миллиарда рублей планируется потратить на строительство поликлиник и метро.
Собянин внес законопроект об изменении бюджета в Мосгордуму
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