"Москва и мир": временное закрытие ЦДМ и ураган в Индии

В Москве Центральный детский магазин (ЦДМ) закрыт на неопределенный срок. Таков итог нарушения антиковидных правил. В выходные в магазине прошла автограф-сессия актеров фильма "Майор Гром". На нее пришли сотни человек. Образовалась толпа, кроме того, многие были без масок.

Уже после мероприятия организаторы рассказали, что не ожидали такого ажиотажа и решили прекратить автограф-сессию досрочно. Тем не менее Роспотребнадзор начал административное расследование. За нарушения работу магазина приостановили.

Москвичам напомнили о необходимости носить средства защиты – и маски, и перчатки. Ранее в Сети появилась информация о том, что за отсутствие перчаток штрафовать не будут. Однако в столичном Дептрансе это опровергли и подчеркнули, что контролеры продолжают рейды в наземном транспорте и в метро.

Не менее 12 человек стали жертвами сильнейшего урагана в Индии. Еще около 120 местных жителей числятся пропавшими без вести. Стихия, зародившаяся в Аравийском море, обрушилась за западное побережье страны. Штормовой ветер с порывами до 46 метров в секунду вырывал с корнем деревья и срывал с домов крыши.

Подобных ураганов в регионе не было больше 20 лет. Дожди затопили улицы городов. Из-за ливней пришлось закрыть несколько аэропортов, в том числе в Мумбаи.

Медики страны заявляют, что стихия нанесла двойной удар – усугубила и без того сложную эпидемиологическую ситуацию. В районе бедствия вынуждено приостановлена вакцинация от коронавируса. Сотни тысяч людей, которых пришлось эвакуировать, находятся в тесном контакте. Временные пункты размещения переполнены. Между тем синоптики надеются, что к концу дня ураган начнет терять силу.

Скоро в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин. Ее название и разработчик пока не сообщаются. Что касается ситуации с коронавирусом в России, то в Тюменской области зафиксировали два случая заражения "британским" штаммом. По данным регионального Оперштаба, пациенты уже прошли лечение в госпиталях.

В больших городах растет число заболевших. Цифры увеличиваются в Москве. В Санкт-Петербурге будут разворачивать еще более 400 инфекционных коек из-за того, что пациентов, которым требуется госпитализация, становится больше. Такую статистику инфекционисты связывают с майскими праздниками. По словам специалистов, во время выходных люди встречались, общались, праздновали за одним столом и активно пользовались общественным транспортом.

Медики также прокомментировали темп вакцинации. Он, по словам некоторых врачей, довольно вялый. Таким образом, ждать коллективного иммунитета в обозримом будущем не стоит.