"Москва и мир": реконструкция вестибюлей в метро и третья вакцина от коронавируса

Южный вестибюль станции метро "Динамо" с 21 февраля закрывается на реставрацию. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы. Работы продлятся до 29 мая. Все это время пассажиры будут входить и выходить через северный вестибюль "Динамо".

Специалисты вернут станции исторический облик, основываясь на архивных данных и фотографиях. Стены облицуют камнем и деревянными панелями, покрытыми темным лаком. Реставраторы также приведут в порядок светильники и бра.

Похожий процесс в настоящее время идет на "Новослободской", вестибюль которой закрыт с ноября. Там восстанавливают уникальную систему освещения, которая существовала на момент открытия станции. Также решают еще одну важную задачу – меняют эскалаторы, которые работали с 1952 года. Новые будут тише, быстрее и вместят большее количество пассажиров. Строители также ремонтируют служебные помещения, инженерные сети и коммуникации. Обновленный вестибюль "Новослободской" откроется в этом году.

Зарегистрирована третья российская вакцина против коронавируса "КовиВак" от Центра имени Чумакова. Об этом сообщил Михаил Мишустин. Линия по производству нового препарата начнет работать в ближайшее время, а первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот в середине марта.

Во время клинических испытаний новая вакцина показала безопасность и эффективность. Специалисты отмечают, что новую вакцину легко хранить. Ей нужна температура от +2 до +8 градусов. Директор Центра имени Чумакова также заявил, что "КовиВак" планируют выводить на мировой рынок.

Жители Техаса продолжают познавать трудности Средневековья. Не успели местные власти вернуть в большинство домов электроэнергию, как в штате случилась новая коммунальная напасть – сотни тысяч человек остались без воды. Регион, где основными средствами отопления являются электроприборы, оказался не готов к нынешним морозам. Водопроводные трубы попросту замерзли. И с возвращением температур к нулевым значениям они стали лопаться.

С проблемами, связанными с водоснабжением, столкнулись около 14 миллионов жителей штата. В крупных городах местные власти организовали бесплатную раздачу воды. У пунктов выстраиваются огромные очереди. Кроме того, техасцы начали получать счета за электричество, причем многие – на тысячи долларов. Во время февральских морозов люди не могли согреть свои квартиры и жгли электроэнергию, не задумываясь о последствиях.

Местные СМИ приводят страшную статистику. Жертвами холодов в Техасе стали от 40 до 50 человек. Большинство погибли в автомобильных авариях на обледеневших дорогах, еще несколько человек – в пожарах, когда пытались согреть дома с помощью огня.