"Москва и мир": столичные КТ-центры и вулкан Этна проснулся

Почти полмиллиона исследований с начала пандемии коронавируса сделали в столичных КТ-центрах. В городе продолжают работать 33 амбулаторных пункта. Некоторые из них принимают пациентов круглосуточно.

Все центры организованны на базе поликлиник. Там проводят комплексную высокоточную диагностику людей с подозрением на коронавирус. Помимо компьютерной томографии, там делают анализ крови и снимают электрокардиограмму. При обработке результатов исследований используются технологии с применением искусственного интеллекта, что практически исключает вероятность неточностей при постановке диагноза.

Между тем москвичи сдали уже 10 тонн плазмы с антителами к коронавирусу. Донорами стали более 13 тысяч человек. Переливание плазмы начали применять в московских больницах в апреле прошлого года. Исследования доказали, что это эффективный метод лечения COVID-19. Положительный результат достигается за счет специфических антител, которые содержит плазма. Они помогают нейтрализовать вирус. Донорами плазмы могут стать люди, переболевшие коронавирусом. Им должно быть от 18 до 55 лет.

На Сицилии второй день буянит вулкан Этна. Проснулся он резко. Не успели сейсмологи зафиксировать его активность, как в небо на высоту более тысячи метров взлетел столб дыма.

Населенные пункты в радиусе нескольких километров оказались засыпаны пеплом. Он ложился кусками размером с град. Черный шлейф двигался со скоростью более 12 метров в секунду. Вместе с пеплом на населенные пункты обрушился каменный дождь. Пострадавших нет, но многие постройки теперь нуждаются в ремонте.

Следом исполин выпустил фонтан лавы. Огненный поток разлился вдоль долины у юго-восточного подножья. При этом извержение сопровождалось сильными колебаниями земли и инфразвуком. Было решено приостановить работу Международного аэропорта в Катанье.

При этом местные власти подчеркивают, что угрозы для населения региона нет. Несмотря на то что самый высокий в Европе действующий вулкан, засыпать пока не собирается, уровень природной угрозы уже снизили с красного до оранжевого. В городах началась уборка почерневших от пепла улиц. Автовладельцы и фермеры подсчитывают, во сколько на этот раз им обошелся прерванный сон исполина.

Потратить маткапитал на ремонт жилья – такая возможность может появиться у россиян. Над этой идеей пообещал подумать Владимир Путин. Предложение озвучили депутаты на встрече президента с главами фракций.

Еще одна инициатива парламентариев, которую они представили президенту, – продовольственные сертификаты для малоимущих граждан. Владимир Путин посчитал это возможным и отметил, что уже давал поручение правительству обсудить такую меру соцподдержки. При этом он подчеркнул, что сейчас идея с сертификатами не так актуальна, как была в разгар эпидемии.

На встрече президента и депутатов также коснулись темы дополнительных выплат женщинам за отказ от аборта. Это вопрос Владимир Путин назвал тяжелым и в моральном плане, и в экономическом. По его словам, побуждать сохранять беременность следует другими средствами.