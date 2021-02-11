"Москва и мир": сокращение коечного фонда и поиски нулевого пациента

Число больничных коек для пациентов с COVID-19 в Москве сократят еще на 30 процентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, принять такое решение позволила положительная динамика, которая наблюдается в последнее время.

Сейчас можно освободить более четырех с половиной тысяч коек. Ракова пояснила, что к стандартной работе вернутся корпуса городских больниц № 52 и 5 имени Филатова.

Кроме того, из-за улучшения ситуации с COVID-19 меньше пациентов принимают резервные госпитали. За последние сутки в столице подтвердились 2 040 новых случаев заражения коронавирусом, а выздоровели более 3,5 тысячи человек.

Тем временем в Москве продолжается массовая вакцинация. Сделать прививку можно в пунктах на базе городских поликлиник, а также в разных популярных у горожан локациях. Так, 10 февраля выездные бригады начали работать еще в трех торговых центрах – "Калужском", "Щелковском" и "Водном".

Коронавирус в Китае мог появиться раньше декабря 2019 года. Этого не исключают эксперты Всемирной организации здравоохранения, пишет Wall Street Journal. Специалисты почти месяц находились в Китае, где расследовали причины возникновения вспышки заболевания.

Предварительные результаты говорят о том, что уже в октябре (еще до официального объявления о вспышке) на территории центрального Китая 92 человека были госпитализированы с такими же симптомами, что наблюдаются при COVID-19. Ученые говорят, что необходимы дальнейшие тесты.

Кроме того, группа экспертов ВОЗ уже призвала власти провести более широкие анализы образцов крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй, чтобы выяснить, когда коронавирус впервые начал циркулировать. Наиболее вероятной гипотезой происхождения коронавируса они называют его передачу от животного к человеку через промежуточное звено.

В самом Китае эпидемиологическая ситуация сейчас более чем спокойная – за минувшие сутки там не выявили ни одного нового случая заражения внутри страны. Тревогу властей вызывает только предстоящий праздник – 12 февраля китайцы отмечают лунный Новый год, когда для празднования собираются семьями.

Центральную Россию накрывает суперциклон. Специалисты говорят, что со стихией такой мощи Европейская часть страны в этом году еще не сталкивалась. Обещают ураганный ветер, сильную метель и понижение температуры. Volker – именно так назвали надвигающийся циклон европейские метеорологи, медленно направляется в сторону России. Пока он испытывает Европу, самая плотная облачность сейчас концентрируется над Балканами, Грецией, а также накрывает Украину.

Накануне Volker устроил рекордный шторм и похолодание в Западной Европе. Сначала снежный вихрь накроет западные регионы России, а затем доберется до столицы. Синоптики анонсировали транспортный коллапс, причем как на дорогах, так и в небе. Погода будет совершенно нелетной.

Автомобилистам советуют быть максимально острожными, а пешеходам – одеваться теплее, так как в условиях влажности будет казаться, что на улице гораздо холоднее. Неудобства также доставят сугробы, они могут вырасти до 60 сантиметров.