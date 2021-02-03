Более 750 аптечных точек в столице принимают электронные рецепты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С февраля этого года жители столицы могут получить лекарства при помощи QR-кода без предъявления бумажного рецепта. Об этом заявила заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Данный проект стартовал во всех аптеках, которые подведомственны Депздраву. Еще получить препараты можно в некоторых коммерческих аптеках.

"Единая цифровая платформа здравоохранения позволяет нам создавать и развивать максимально удобные для горожан сервисы. В 2014 году мы начали оформлять электронные рецепты в системе ЕМИАС, однако для пациента их нужно было распечатать на бланке, поставить печать и личную подпись врача", – рассказала Анастасия Ракова. По ее словам, теперь забрать из аптек можно лекарства, назначенные врачом, показав QR-код на телефоне.

"Всего по городу электронные рецепты принимают в более 750 аптечных точках. Во-первых, это удобно: электронный рецепт нельзя потерять или повредить – он всегда под рукой прямо в смартфоне", – подчеркнула заместитель мэра.

Кроме того, благодаря данной технологии получится сэкономить время врача, потому что на выписку рецепта нужно всего 30 секунд.

Отмечается, что возможность получить рецепт по бумажному бланку сохранят.

В настоящий момент электронный рецепт могут выписать только врачи поликлиник департамента здравоохранения. К концу февраля все поликлиники Москвы будут выписывать электронные рецепты.

Ранее говорилось, что москвичи более 24 миллионов раз обратились к электронной медкарте за год работы сервиса.