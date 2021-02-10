Европейский регулятор заявил, что не получал заявку на регистрацию "Спутника V"

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Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что не получало заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом говорится на официальном сайте организации.

"К настоящему моменту ЕМА не получила заявку на постепенную экспертизу или выдачу регистрационного удостоверения для вакцины, несмотря на сообщения, утверждающие обратное", – указано в заявлении EMA.

В агентстве добавили, что используются все доступные данные для мониторинга безопасности и эффективности разрешенных методов лечения от коронавирусной инфекции. Речь идет и о вакцинах, и других лекарствах, используемых пациентами с COVID-19.

Ранее стало известно, что около 2,2 миллиона россиян получили один компонент вакцины "Спутник V". Еще 1,7 миллиона человек успели получить оба компонента и, таким образом, прошли полную вакцинацию.