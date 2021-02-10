Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:49

Европейский регулятор заявил, что не получал заявку на регистрацию "Спутника V"

медицина общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что не получало заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом говорится на официальном сайте организации.

"К настоящему моменту ЕМА не получила заявку на постепенную экспертизу или выдачу регистрационного удостоверения для вакцины, несмотря на сообщения, утверждающие обратное", – указано в заявлении EMA.

В агентстве добавили, что используются все доступные данные для мониторинга безопасности и эффективности разрешенных методов лечения от коронавирусной инфекции. Речь идет и о вакцинах, и других лекарствах, используемых пациентами с COVID-19.

Ранее стало известно, что около 2,2 миллиона россиян получили один компонент вакцины "Спутник V". Еще 1,7 миллиона человек успели получить оба компонента и, таким образом, прошли полную вакцинацию.

В МВСУ учащиеся и преподаватели получили второй компонент "Спутника V"

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать