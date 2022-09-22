"Это наш город": проект "День кадет на ВДНХ" стартовал в столице

Проект "День кадет на ВДНХ" стартовал в столице. С сентября по май ученики кадетских классов смогут посетить образовательные программы в музеях и павильонах выставочного комплекса.

Всего доступно девять площадок. Среди них – павильон "Макет Москвы", который посетили с начала 2022 года 300 тысяч человек.