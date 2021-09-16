"Это наш город": в павильонах "Здоровая Москва" прошли обследование более 200 тыс человек

Около 200 тысяч москвичей прошли диспансеризацию в павильонах "Здоровая Москва". Больше половины из них – люди трудоспособного возраста.

Чаще всего врачи обнаруживают у посетителей риски сердечно-сосудистых заболеваний. Среди распространенных проблем со здоровьем артериальное давление, повышенный холестерин и избыточная масса тела.

При наличии отклонений горожан направляют на дополнительные исследования. Часть из них можно пройти прямо в павильонах.