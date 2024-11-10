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10 ноября, 12:45

Культура

"Раскрывая тайны звезд": Эра Зиганшина

"Раскрывая тайны звезд": Эра Зиганшина

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О сложном характере Эры Зиганшиной ходят легенды. Говорят, что режиссерам не всегда удается добиться авторитета в глазах актрисы, а партнерам тяжело заполучить ее расположение.

В этом году артистка отметила 80-летний юбилей, но уходить на пенсию она не планирует. Зиганшина с детства знала, что станет актрисой. Но девочкой она даже не предполагала, какие подводные камни таит в себе профессия.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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