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14 сентября, 12:45

Культура

"Раскрывая тайны звезд": жениться на музе

"Раскрывая тайны звезд": жениться на музе

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Когда режиссер выбирает себе в жены женщину, которая становится его музой, то можно с уверенностью cказать, что его фильмы оставят неизгладимый след в кинематографе и станут любимыми картинами всей страны.

Встретить женщину, которая станет твоей музой, удается не каждому мужчине, но, если это случается, можно наблюдать редкое природное явление, которое называется настоящей любовью. Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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Программа: Раскрывая тайны звёзд
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