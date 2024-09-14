14 сентября, 12:45Культура
"Раскрывая тайны звезд": жениться на музе
Когда режиссер выбирает себе в жены женщину, которая становится его музой, то можно с уверенностью cказать, что его фильмы оставят неизгладимый след в кинематографе и станут любимыми картинами всей страны.
Встретить женщину, которая станет твоей музой, удается не каждому мужчине, но, если это случается, можно наблюдать редкое природное явление, которое называется настоящей любовью. Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".