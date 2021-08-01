"Раскрывая тайны звезд": условно влюблены

Кто встал между Вячеславом Невинным и его будущей женой? Стоит ли надеяться на чудо, если не чувствуешь взаимности? Ждет ли пару, в которой любит лишь один, счастье? И можно ли взрастить любовь?

Об этом сегодня рассуждают звезды.

