Экс-мэр Иркутска объяснил появление пародийного ролика на Little Big

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Экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов объяснил появление ролика с пародией на солиста группы Little Big Илью Прусикина. Об этом сообщает "Коммерсант".

По словам Кондрашова, версия видео, которая попала в соцсети, была смонтирована без его ведома. Также он предположил, что ролик мог быть украден с его смартфона.

"Я планировал снять подобный ролик, своеобразный ответ солисту группы. У меня и моей команды было несколько вариантов готового клипа, мы отсняли различные кадры, записали аудио. Финальным решением должно было стать совсем другое видео с иной озвучкой", – рассказал он.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Кондрашов появился в образе солиста группы Ильи Прусикина. Он исполнил свою песню под музыку Uno. В конце ролика экс-мэр извинился перед сибиряками, отметив, что у них самая сладкая и чистая вода в мире.

До этого группа Little Big поделилась впечатлениями из поездки на озеро Байкал. Прусикин поиронизировал над желтой водой со словами: "Это самое чистое озеро в мире. Прямо бери и пей".