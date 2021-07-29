Экс-мэр Иркутска танцем ответил на критику Little Big в адрес Байкала

Видео: youtube.com

Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов станцевал под песню Uno группы Little Big на фоне озера Байкал.

В соцсетях он опубликовал видео, на котором появился в образе солиста группы Ильи Прусикина. Кондрашов исполнил свою песню под музыку нашумевшего хита.

В конце ролика экс-мэр извинился перед сибиряками, отметив, что у них самая сладкая и чистая вода в мире.

Ранее группа Little Big поделилась впечатлениями из поездки на озеро Байкал. Прусикин поиронизировал над желтой водой со словами: "Это самое чистое озеро в мире. Прямо бери и пей".

Как писали СМИ, на кадрах была пыльца, которую прибило к берегу.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов раскритиковал группу Little Big за песню S*ck My D*ck 2020 и клип к ней. По мнению парламентария, эта работа петербургских звезд не имеет никакого отношения ни к искусству, ни к иронии.