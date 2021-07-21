Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Нюша официально объявила о второй беременности, передает радиостанция "Комсомольская правда".

Певица в своем аккаунте в Instagram опубликовала фото с округлившимся животом, а под ним написала: "Секси мама индахаус". (Орфография сохранена. – Прим. ред.)

Примечательно, что до этого певица опубликовала на своей странице новый клип на песню "Небо знает", где в финале она предстала перед поклонниками в новой форме.

Нюша уже около четырех лет счастлива в браке с президентом Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. У пары уже есть ребенок – трехлетняя дочь Симба.

В январе Джастин Тимберлейк сообщил о рождении второго ребенка. У певца и его супруги Джессики Бил родился сын, мальчика назвали Финеас.

