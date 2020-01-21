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Москва 24

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Общество

21 января, 12:05

Анастасия Волочкова сообщила о своей свадьбе

общество

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Балерина Анастасия Волочкова сделала громкое заявление о своей свадьбе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды". Отмечается, что Волочкова отметила свой 44-й день рождения в караоке, где сделала заявление о грядущем замужестве.

Сам избранник балерины на торжестве по случаю ее дня рождения не появился, однако она заверила, что он ждет ее дома.

"Желаю нам всем встретиться на моей свадьбе в этом году. Дату мы с любимым пока не выбрали, но выберем какую-нибудь символичную", – сообщила Волочкова.

Она предположила, что скорее всего свадьба будет назначена на 20 октября 2020 года.

О детях же балерина пока не задумывается. Она напомнила, что у нее есть дочь Ариша, любви которой ей хватает.

"Конечно, как Бог даст, но о втором ребенке я не думаю. И не планирую больше детей. На мой взгляд, рождение детей никогда не скрепляло браки", – заявила Волочкова.

Раскрывать имя возлюбленного она не стала, однако отметила, что он красивый, стройный и никогда не был в браке.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к Пугачевой. Она отметила, что берет пример с Примадонны, когда сталкивается с негативом в интернете.

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