Мэр Анапы отказался платить из бюджета за выступление Волочковой

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Глава Анапы Юрий Поляков отказался платить из бюджета за выступление в городе Анастасии Волочковой, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Выступление балерины было запланировано наряду с другими мероприятиями в рамках открытия курортного сезона в Анапе 8 июня.

Для жителей и гостей курорта подготовили большую праздничную программу, однако мэр города поручил отменить электронные торги, направленные на закупку выступления Волочковой. Он заявил, что бюджетные средства можно потратить с большей пользой.

"У нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если бизнесмены захотят сделать такой подарок анапчанам и отдыхающим – то возражений от нас не последует. Но расходовать на это бюджетные средства – недопустимо", – сказал Поляков.

В то же время сама Анастасия Волочкова рассказала своим подписчикам в Instagram, что подготовила еще один номер для спектакля "Балерина и Клоун", премьера которого, по ее словам, состоится 9 июня в Анапе.

Ранее Волочкова сообщила в соцсетях, что собирается переехать жить на Мальдивы. По ее словам, она "нашла уже давно любимое место на Земле" и теперь не в силах "ему изменять". В одном из постов балерина также отметила, что подыскивает на острове школу для дочери.

Анастасия Волочкова начала балетную карьеру в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Она также выступала на сцене Большого театра, а с 2003 года работает над сольными проектами.