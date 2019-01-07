Волочкова решила остаться жить на Мальдивах

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Анастасия Волочкова рассказала о планах переехать жить на Мальдивы. Об этом известная балерина написала на своей странице в Instagram.

"Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости", − обратилась к своим подписчикам Волочкова. По ее словам, она "нашла уже давно любимое место на Земле" и теперь не в силах "ему изменять".

В одном из постов балерина также отметила, что подыскивает на острове школу для дочери.

Анастасия Волочкова начала балетную карьеру в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Она также выступала на сцене Большого театра, а с 2003 года работает над сольными проектами.