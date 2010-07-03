Волочкова призвала недовольных россиян уехать из страны

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Анастасия Волочкова посоветовали тем, кто недоволен обстановкой в России, уехать из страны, пишут "Дни.ру". Своими заявлениями балерина вызвала критику в соцсетях.

Интернет-пользователи возмутились, что "избранные" претендуют на некое "эксклюзивное право на страну", и посоветовали балерине "просто садиться на шпагат". Нашлись и те, кто с пониманием отнесся к словам Волочковой.

Вызвавшие скандал заявления экс-прима Большого театра сделала в эфире радиостанции "Эхо Москвы". Она напомнила, что в невзгодах нужно винить, прежде всего, себя, а не президента или политиков. "Да виноваты люди сами. Хочется всегда сказать: "Дорогие, если вы такие умные, почему вы такие бедные и несчастные?" – высказалась Волочкова в адрес необеспеченных россиян. Людям с маленьким доходом балерина с иронией посоветовала "работать, а не курить на завалинке". При этом саму Волочкову уже не раз критиковали в Сети за чрезмерную любовь к роскоши.

Ранее из состава Волгоградской областной думы исключили оскорбившего пенсионеров чиновника. Депутат Гасан Набиев назвал пенсионеров с низким доходом "тунеядцами и алкашами".