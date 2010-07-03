Депутата лишили статуса за "пенсионеров-алкашей и тунеядцев"

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Волгоградская областная дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Гасана Набиева, назвавшего пенсионеров с низким доходом "тунеядцами и алкашами". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В сообщении указывается, что региональный парламент рассмотрел личное заявление Набиева, и оно было удовлетворено. Таким образом, в состав областной думы в настоящий момент входят 36 депутатов.

Скандал вокруг Набиева разгорелся в начале марта после публикации видео с заседания Волгоградской областной думы. Депутат заявил, что граждане, которые "нормально работали", получают пенсии в размере 20-25 тысяч рублей, а пенсии в 8 тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши".

Впоследствии Набиев принес извинения, отметив, что допустил "неточное высказывание". При этом он пояснил, что считает несправедливой ситуацию, когда граждане, работавшие не покладая рук, и мало работавшие люди получают практически одинаковую пенсию.

Тем не менее депутат был исключен из партии "Единая Россия". Соответствующее решение было принято на заседании президиума регионального политсовета.

