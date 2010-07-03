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14:05

Депутата лишили статуса за "пенсионеров-алкашей и тунеядцев"

власть

14:05

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Фото: Москва 24

Волгоградская областная дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Гасана Набиева, назвавшего пенсионеров с низким доходом "тунеядцами и алкашами". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В сообщении указывается, что региональный парламент рассмотрел личное заявление Набиева, и оно было удовлетворено. Таким образом, в состав областной думы в настоящий момент входят 36 депутатов.

Скандал вокруг Набиева разгорелся в начале марта после публикации видео с заседания Волгоградской областной думы. Депутат заявил, что граждане, которые "нормально работали", получают пенсии в размере 20-25 тысяч рублей, а пенсии в 8 тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши".

Впоследствии Набиев принес извинения, отметив, что допустил "неточное высказывание". При этом он пояснил, что считает несправедливой ситуацию, когда граждане, работавшие не покладая рук, и мало работавшие люди получают практически одинаковую пенсию.

Тем не менее депутат был исключен из партии "Единая Россия". Соответствующее решение было принято на заседании президиума регионального политсовета.

Волгоградский депутат заявил, что пенсии в 8 тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши"

власть

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