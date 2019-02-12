Волочкова обвинила бывшего гражданского мужа в обмане на 100 млн рублей

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Российская балерина Анастасия Волочкова написала заявление в полицию на бывшего гражданского мужа Игоря Вдовина.

Артистка обвинила его в краже 67 миллионов рублей и 500 тысяч долларов, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Балерина обратилась в полицию вечером 11 февраля.

По данным собеседника агентства, Волочкова утверждала, что Вдовин мошенническим путем, умышленно введя ее в заблуждение, завладел деньгами. Полицейские проводят проверку по заявлению.

Ранее стало известно, что Волочкова написала заявление о клевете со стороны ее бывшего водителя Александра Скиртача. Артистка указала, что экс-шофер оклеветал ее в одном из выпусков передачи "Пусть говорят" на "Первом канале".

Летом минувшего года балерина обвинила Скиртача в хищении у нее крупной суммы денег и мошенничестве.