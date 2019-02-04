Волочкова обвинила экс-водителя в клевете

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Российская балерина Анастасия Волочкова написала заявление о клевете со стороны ее бывшего водителя Александра Скиртача. Об этом сообщает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Артистка указала, что экс-шофер оклеветал ее в одном из выпусков передачи "Пусть говорят" на "Первом канале".

Летом минувшего года балерина обвинила мужчину в хищении у нее крупной суммы денег и мошенничестве. По словам Волочковой, Скиртач присваивал ее гонорары за частные выступления. Тогда было возбуждено уголовное дело, по которому водителю дали три года условно.