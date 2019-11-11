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Москва 24

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Культура

17:30

Волочкова рассказала о своем отношении к Пугачевой

культура

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Анастасия Волочкова сообщила, что берет пример с Аллы Пугачевой в те моменты, когда сталкивается с негативом в Сети.

По ее словам, певица не обращает внимания на завистников.

"Я ее боготворю, как и весь мир! За то, что она сильная личность, она уникальный человек. Как ее слова первой песни, которую она начинает петь на концерте: "Перестаньте меня судить, осуждать и оплакивать", – цитирует "Дни.ру" Волочкову.

Ранее Волочкова заявила, что была единственным артистом, которого Пугачева пригласила на свое выступление в Минске. Балерина станцевала во время одной из песен. После номера Пугачева попробовала повторить шпагат танцовщицы.

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Она начала выступать в 1965 году, исполнила с тех пор более 500 песен и дала тысячи концертов. Весной артистка выступила в Москве, в начале ноября – в Минске.

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