Адвокат рассказала, как Галкин может ответить на обвинения в покушении на Киркорова

Адвокат Мария Ярмуш рассказала порталу Москва 24, чем может обернуться признание Хидирнеби Казуева, который является фигурантом уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова. Он заявил, что планировал убить певца по заказу известного телеведущего и юмориста Максима Галкина.
"Это, безусловно, громкое заявление, и оно порочит честь и достоинство Галкина. И кстати, ответчики должны будут доказать в суде, что эта информация соответствует действительности. Потому что факт распространения уже налицо", – рассказала она.
Ярмуш также добавила, что Галкин может подать иск к "распространителю этих сведений", которые порочат честь и достоинство юмориста, с целью получить компенсацию за причинение "морального вреда".
По статье 152 ГК РФ подается иск о защите чести и достоинства. Поэтому Максим Галкин может попросить своих адвокатов инициировать это в рамках гражданского процесса. Он подается по месту жительства.
Мария Ярмуш
адвокат
Ранее стало известно, что уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев, обвиняемый в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале, признался, что собирался убить певца якобы по заказу Галкина.
По словам Казуева, когда он был в Москве в 2017 году, к нему подошел Галкин и предложил два миллиона рублей за убийство Киркорова. Якобы артист хотел устранить короля российской поп-музыки из-за ревности к своей супруге Алле Пугачевой. Мужчина согласился, после чего якобы получил аванс в миллион рублей, а также мобильный телефон и SIM-карту.
Позднее Галкин отреагировал на признание Казуева, объяснив его "весенним обострением". Юморист также пожурил журналистов за их безудержную фантазию и попросил не беспокоить Филиппа Киркорова. Он пошутил, что поп-король очень расстроен тем, что его жизнь оценили всего лишь в два миллиона рублей.
Филипп Киркоров также прокомментировал информацию о своем заказном убийстве. Артист заявил, что все сведения, о которых сообщалось ранее, являются ложными.
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