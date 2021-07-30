Представитель МакSим рассказала об улучшении состояния певицы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пиар-менеджер певицы МакSим (Марины Абросимовой) рассказала, что артистке стало лучше. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Ей получше, есть положительная динамика. Но говорить о том, что кризис пройден, пока, к сожалению, рано", – отметила представитель.

15 июня стало известно, что артистка госпитализирована с 40-процентным поражением легких. С 19 июня она находилась на искусственной вентиляции легких и в состоянии искусственной комы.

Позднее появилась информация, что врачи регулируют медикаментозный сон певицы. Они периодически возвращают певицу в сознание.

В СМИ неоднократно появлялись комментарии, что у певицы начались осложнения, в том числе развился сепсис. Однако менеджер артистки эти данные не подтверждала и опровергала.

