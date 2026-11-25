Рейсы задерживаются в столичных аэропортах из-за снегопада и метели. Службы работают в усиленном режиме, регулярно очищают взлетно-посадочные полосы от снега и обрабатывают их.

В Росавиации напомнили авиакомпаниям об обязанности предоставлять пассажирам задержанных рейсов определенные услуги. По правилам нужно обеспечить пассажиров напитками и питанием, а при длительных задержках разместить в гостиницах.

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