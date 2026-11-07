"Новости дня": масштабное благоустройство завершили в нескольких районах Москвы

В нескольких районах Москвы завершили масштабное благоустройство. Рядом с метро "Достоевская" в Тверском районе открыт Ново-Екатерининский сквер. Там появились просторные пешеходные дорожки, аллеи, современные игровые комплексы.

В Басманном районе привели в порядок Милютинский сад. Там появилась игровая зона с качелями, песочницей и балансирами, установили сцену для праздников, появились новые тренажеры на спортивных площадках.

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