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07 ноября, 06:30

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"Новости дня": масштабное благоустройство завершили в нескольких районах Москвы

"Новости дня": масштабное благоустройство завершили в нескольких районах Москвы

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В нескольких районах Москвы завершили масштабное благоустройство. Рядом с метро "Достоевская" в Тверском районе открыт Ново-Екатерининский сквер. Там появились просторные пешеходные дорожки, аллеи, современные игровые комплексы.

В Басманном районе привели в порядок Милютинский сад. Там появилась игровая зона с качелями, песочницей и балансирами, установили сцену для праздников, появились новые тренажеры на спортивных площадках.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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