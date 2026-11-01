Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

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01 ноября, 09:00

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"Новости дня": Московский зоопарк переходит на зимний режим работы с 1 ноября

"Новости дня": Московский зоопарк переходит на зимний режим работы с 1 ноября

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Московский зоопарк с 1 ноября переходит на зимний режим работы. Посетить его можно будет с 09:00 до 17:00, при этом вход и кассы закроются на час раньше – в 16:00.

Кроме того, с 2 ноября из-за реконструкции временно перестанет работать главный вход. Попасть в зоопарк можно будет через входы у детского зоопарка со стороны Большой Грузинской улицы и у станции метро "Баррикадная".

Подробнее – в программе "Новости дня".

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