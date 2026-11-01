"Новости дня": Московский зоопарк переходит на зимний режим работы с 1 ноября

Московский зоопарк с 1 ноября переходит на зимний режим работы. Посетить его можно будет с 09:00 до 17:00, при этом вход и кассы закроются на час раньше – в 16:00.

Кроме того, с 2 ноября из-за реконструкции временно перестанет работать главный вход. Попасть в зоопарк можно будет через входы у детского зоопарка со стороны Большой Грузинской улицы и у станции метро "Баррикадная".

Подробнее – в программе "Новости дня".

