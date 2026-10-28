"Новости дня": эксперты "Перезвони сам" предупредили о схемах обмана при сделках с авто

Эксперты проекта "Перезвони сам" рассказали о новых схемах мошенничества при покупке авто. Например, цена в объявлении о продаже машины может быть заметно ниже рынка, а продавец просит перевести задаток прямо сейчас. После оплаты он исчезает вместе с деньгами и автомобилем, которого скорее всего никогда и не существовало.

Также часто встречаются предложения привезти автомобиль из-за границы. Сначала злоумышленники берут предоплату за поиск, перегон и таможенное оформление. Потом они просят перевести деньги уже не на счет компании, а на карту сотрудника.