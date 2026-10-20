"Новости дня": в Хамовниках завершили реставрацию особняка на Пречистенке

В Хамовниках завершили комплексную реставрацию особняка XIX века на Пречистенке, где располагаются музыкальная школа имени В. И. Мурадели и художественная школа имени В. А. Серова. В здании обновили интерьеры и оборудование для занятий.

Сейчас здесь более 1 200 детей обучаются живописи, игре на фортепиано, струнных и духовых инструментах, а также академическому пению. Ранее в особняке располагалась Поливановская гимназия, выпускниками которой были поэты Валерий Брюсов, Андрей Белый и Максимилиан Волошин, а также шахматист Александр Алехин.

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